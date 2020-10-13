РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Одиннадцать жилых домов, а также ряд соцобъектов будет обслуживать новая газовая котельная в деревне Козино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В деревне Козино завершают установку новой газовой котельной. Работы ведутся по поручению главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной на основании обращений жителей деревни.

«Запустить автоматизированную газовую котельную планируют в декабре текущего года. Обслуживать она будет 11 жилых домов, детский сад, пожарное депо и два магазина», - говорится в сообщении.

Временную мобильную котельную демонтируют после ввода в эксплуатацию новой системы.