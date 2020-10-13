РИАМО - 13 окт. Столичная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних после обнаружения во дворе жилого дома в Южном Бутове тела 14-летнего подростка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, в ночное время подросток в компании еще нескольких несовершеннолетних находился в квартире своей знакомой на улице Поляны, где распивали спиртные напитки. Впоследствии между ним и подростком 17 лет произошел конфликт», - говорится в сообщении.

Представители прокуратуры намерены установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана оценка полноте и своевременности действий уполномоченных органов системы профилактики, в том числе по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

Также при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На место инцидента направляется исполняющий обязанности Зюзинского межрайонного прокурора Андрей Цветков.

Результаты расследования уголовного дела, которое было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», прокуратурой Москвы поставлены на контроль.