РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Волонтеры в подмосковном Красногорске провели акцию по бесплатной раздаче защитных масок студентам областного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В ходе донорской акции в Московском областном филиале РАНХиГС добровольцы раздавали студентам медицинские маски во вторник», - говорится в сообщении.

Волонтеры напомнили студентам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

«Уважаемые красногорцы, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. За нарушение предписаний Роспотребнадзора полагаются штрафы, которые прописаны в КоАП РФ и КоАП Московской области», - заключается в материале.

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.