РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Концерт заслуженной артистки России Анжелики Варум, который должен был состоятся 23 октября в ресторане Backstage в подмосковном Красногорске, перенесли на неопределенное время, сообщается на официальном сайте концертного зала «Крокус Сити Холл».

«Уважаемые зрители! Концерт, запланированный на 29 мая 2020 года, далее перенесенный на 23 октября 2020 года, переносится. Дата переноса станет известна в ближайшее время, следите за информацией на сайте», - говорится в сообщении.

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными для посещения и не требуют обмена.

«Возврат денежных средств клиентам, которых не устраивает дата перенесенного мероприятия, возможен до 13 октября 2020 года», - заключается в сообщении.