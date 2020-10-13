РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Свыше 100 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) зарегистрировали в городском округе Мытищи за минувшую неделю, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В период с 5 по 11 октября на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в городском округе было зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

«5 октября водитель Ford Kuga ехал по улице Крупская со стороны улицы Матросова напротив дома 17/4. Он наехал на велосипедиста, переезжавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал велосипедист, им оказался 14-летний мальчик, с серьезными травмами он был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

6 октября водитель Subaru Tribeca ехал по улице 2-я Новая со стороны улицы Куйбышева в районе дома 36. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины, с серьезными травмами она госпитализирована в больницу.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался и был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КРФ об АП.

«8 октября водитель Honda Accord ехал по улице Трудовой со стороны МКАД, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с мотоциклом BMW – F700 под управлением водителя, который двигался во встречном направлении», - отмечается в сообщении.