РИАМО - 13 окт. Специалисты Москомархитектуры одобрили проект н​адземного пешеходного перехода через МКАД недалеко от пересечения с Липецкой улицей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предполагается, что объект станет частью обновляемой развязки МКАД с Липецкой улицей. Теперь в этом месте участок дороги можно будет перейти быстро и безопасно.

«Авторы проекта предложили функциональное решение, с использованием железобетонной основы и полупрозрачного поликарбоната. Такое решение позволило создать гармоничный образ, а сам переход будет устойчив к износу», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Переход расположится в районе 27 километра МКАД. Общая длина пролетного строения составит 64 метра, ширина прохода – три метра.

Общая площадь перехода составит около 900 квадратных метров. Подняться на переход можно будет как по лестнице, так и на лифте.