РИАМО - 13 окт. Специалисты Москомархитектуры одобрили проект надземного пешеходного перехода через МКАД недалеко от пересечения с Липецкой улицей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Предполагается, что объект станет частью обновляемой развязки МКАД с Липецкой улицей. Теперь в этом месте участок дороги можно будет перейти быстро и безопасно.
Переход расположится в районе 27 километра МКАД. Общая длина пролетного строения составит 64 метра, ширина прохода – три метра.
Общая площадь перехода составит около 900 квадратных метров. Подняться на переход можно будет как по лестнице, так и на лифте.
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