РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте 15 ноября, сообщается на сайте администрации округа.

Диктант приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга). Он поможет повысить экологическую грамотность, а также обратить внимание на проблемы окружающей среды.

«В экодиктанте примут участие более 1 миллиона школьников и студентов, специалистов крупнейших корпораций и промышленных предприятий, экспертов в области охраны окружающей среды, а также государственных и муниципальных служащих. Проверить свои экологические знания можно будет как оффлайн, так и онлайн на портале», - говорится в сообщении.

Все, кто напишет экодиктант, получат сертификаты участников или победителей, в зависимости от количества набранных баллов. Победителям экодиктанта и волонтерам, принявшим участие в его организации, также будут вручены полезные в учебе ценные призы.

В рамках подготовки к диктанту проходят три творческих конкурса: лучший экологический видеоурок, лучший слоган экодиктанта и лучший вопрос для экодиктанта. Принять участие в конкурсе и зарегистрироваться на Всероссийский экологический диктант можно на официальном сайте.