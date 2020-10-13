РИАМО - 13 окт. В столице 23-летний мужчина, который пытался ударить ногой сотрудника Росгвардии, предстанет перед судом, прокуратура Москвы утвердила обвинительный приговор, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Совершение угрозы применения насилия в отношении представителя власти».

«Уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», — отмечается в материале.

Известно, что 2 августа 2020 года возле фонтана «Фигурный» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он наблюдал за исполнением своих должностных обязанностей представителем власти и попытался нанести левой ногой удар в область верхней части туловища росгвардейца. Однако военнослужащий отклонился назад и выставил вперед резиновую палку.