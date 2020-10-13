РИАМО - 13 окт. Московские спасатели помогли вытащить забившуюся в угол балкона сову на улице Главмосстроя, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел 12 октября в четыре часа утра. Сова забилась в дальний и темный угол балкона. Хозяева квартиры растерялись и позвонили спасателям.

«Оператор пожарно-спасательного центра направила на адрес экипаж добровольцев «СпасРезерва», - говорится в сообщении.

Спасатели вызволили сову с балкона. Птица оказалась ручной и ласковой.

Сейчас сова находится у специалистов Центра передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Они ищут хозяина птицы.