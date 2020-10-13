РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Полицейские подмосковного Красногорска задержали местного жителя по подозрению в совершении квартирной кражи, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные из его квартиры в доме на Ильинском шоссе похитили денежные средства и одежду. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 43-летний местный житель. По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.