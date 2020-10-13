РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Многофункциональный центр построят в подмосковном Красногорске на площади 0,9 гектара, проект поступил на сопровождение в областной Центр содействия строительству, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

За прошлую неделю на сопровождение в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступил 41 проект. В том числе 23 проекта представляют крупный бизнес и 18 - малый.

«Среди проектов малого бизнеса можно отметить: торговый центр на 0,1 гектара из Ступина, многофункциональный центр на 0,9 гектара из Красногорска, склады на 0,6 гектара из Химок и на 0,25 гектара из Раменского», - говорится в сообщении.