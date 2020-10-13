РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 окт. В Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников во вторник проведут акарицидную обработку, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (13 октября - ред.) на территории Кузьминского лесопарка будет проведена работа по акарицидной обработке от клещей. Просьба для жителей - ограничить посещение данной территории в ближайшие три дня», - говорится в сообщении.

Акарицидная обработка представляет собой процедуру распыления на траву средств, которые имеют нервно-паралитическое действие на синантропных насекомых, что и приводит к их уничтожению. Распыление действующего вещества производится методом холодного тумана, который направленно ложится плотным слоем на траву, покрывая всю поверхность земли.

Обработка проводится средством «ЮРАКС». Данный препарат не имеет острого длительного остаточного действия и запаха, а также разрешен к применению на территории Российской Федерации, зарегистрирован и сертифицирован в установленном порядке.

В соответствии с инструкцией, действующее вещество полностью разлагается в земле через 30-45 дней, не оставляя следов для экологии.