РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. Щелковские полицейские задержали местного жителя, который подозревается в краже двух велосипедов из подъезда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что из тамбурного помещения подъезда дома в микрорайоне Богородский похищены два велосипеда. Общая сумма ущерба составила более 63 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель 23 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.