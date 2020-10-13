РИАМО - 13 окт. Стоимость содержания личного автомобиля в столице за последний год выросла более чем на 20%, расходы составили 123 тысячи рублей в год, сообщил журналистам проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Николай Каргин.

«Стоимость владения авто в год в шесть раз выше пользования общественным транспортом. В год это составляет порядка 123 тысяч рублей. Кроме того, согласно «Яндекс.Деньги», расходы на содержание личного авто выросли на 22% за последний год», - сказал Каргин.

Он добавил, что на фоне этих цифр значительно экономнее выглядит использование общественного транспорта, где стоимость годового безлимитного проезда в Москве составляет 19,5 тысяч рублей.