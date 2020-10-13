РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Сотрудники полиции подмосковных Люберец задержали троих молодых людей, которые ограбили местного жителя, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть 1-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что трое неизвестных, применив насилие, похитили личное имущество и мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 23 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления задержаны трое молодых людей в возрасте от 24 до 26 лет. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.

Люберецким городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.