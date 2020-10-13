РИАМО - 13 окт. В 2021 году в столице закупят еще 400 электробусов, до конца текущего года на дороги выйдут еще 100 автобусов на электродвигателе, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«На прошлой неделе выехал 500-й электробус. Действительно, мало кто верил, что электробусное движение закрепится в Москве. Но сегодня их уже 500. До конца года парк пополнят еще 100 электробусов, а в 2021 году мы ожидаем закупку еще 400 электробусов», - сказал Пронин.

Он добавил, что в Москве уделяется большое внимание аспектам экологичности и качества воздуха. Все это учитывается при построении стратегий транспортного развития.

«Мы покупаем электробусы, развиваем велодвижение, делаем пешеходные маршруты. Делаем жизнь для наших жителей очень удобной, комфортной и доступной. У нас очень неплохие результаты в вопросе экологичности», - добавил Пронин.​

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2021 году в столице появится собственное производство электробусов. При этом на сегодня московский парк электробусов является крупнейшим в Европе. К примеру, в Лондоне сейчас ездят 278 электробусов, Париже — 233, Берлине — 107, в Амстердаме — около 100.

Город полностью откажется от закупок дизельных автобусов с 2021 года — Москва будет приобретать только экологически чистый электрический транспорт.