РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Яму на проезжей части по улице Циолковского в подмосковном Красногорске устранили по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что в районе дома №10 по улице Циолковского на проезжей части дороги образовалась яма.

«Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги на улице Циолковского на участке вблизи дома №10 выполнены», - сообщил замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.