РИАМО - 13 окт. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал регионы-лидеры по проведению реформы в системе обращения с отходами, в их числе оказалась Московская область, передает РИА Новости.

Кроме Подмосковья в этой области отмечены Нижегородская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Мордовия, Ивановская и Саратовская области. Также Кобылкин назвал аутсайдеров.

«Я вынужден назвать субъекты, где реформа пока идет тяжело, и результатов ее мы не наблюдаем. Это Хабаровский край, республика Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская область», - сказал Кобылкин.

Реформу всей отрасли обращения с отходами в России ведут с 2019 года. Речь о промежуточных итогах реформы зашла на заседании комитета Госдумы по экологии и окружающей среды во вторник.​