РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Подарки и цветы вручили ветерану труда подмосковного Подольска Нине Копыловой к 80-летнему юбилею, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Поздравил 12 октября с 80-летним юбилеем почетного ветерана труда, жительницу поселка Дубровицы Нину Копылову. К поздравлениям присоединилась первичная организация совета ветеранов «Дубровицкий». Юбиляру были вручены поздравительная открытка от губернатора Московской области, подарки и цветы», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что Копылова долгое время трудилась во Всероссийском институте животноводства имени Эрнста. Ей пожелали счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

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