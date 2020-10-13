РИАМО - 13 окт. Подольские полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Преступник был задержан у своей машины в лесу неподалеку от деревни Северово.

«В салоне под обшивкой задней двери, а также в коробе от акустической системы было обнаружено 15 свертков с кристаллизованным веществом светлого цвета. Согласно результатам химического исследования, изъятое является наркотическим средством метилэфедроном общей массой около семи килограммов», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник сообщил, что в лесном массиве на территории Одинцовского городского округа есть еще две закладки с наркотиками. Он хотел забрать их и перевезти в Екатеринбург, а затем сбыть. После прибытия на указанную точку правоохранители обнаружили тайники, в которых было еще около трех килограммов наркотических средств.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», - резюмировала Волк.