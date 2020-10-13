РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Женская консультация роддома Балашихи в микрорайоне Саввино переедет на время работы инфекционного центра, с 14 октября учреждение будет принимать будущих мам на улице Троицкой в микрорайоне Павлино, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинского роддома.

Здание роддома в микрорайоне Саввино закрыли с 12 октября в связи с временным перепрофилированием коечного фонда для больных с коронавирусной инфекцией.

«Уважаемые будущие мамы, стоящие на учете в женской консультации Балашихинского родильного дома «Саввино»! Женская консультация и пренатальный скрининг с 14 октября переезжают по адресу: микрорайон Павлино, улица Троицкая, дом №3, первый этаж жилого дома. Между пятым и четвертым подъездами. Вход со стороны леса, не со двора», - говорится в сообщении.

По всем вопросам необходимо обращаться по телефону регистратуры: 8(495)567-22-22.