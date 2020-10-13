РИАМО - 13 окт. Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По данным следствия, 13 октября 2020 года во дворе жилого дома расположенного на территории района Южное Бутово в городе Москве, обнаружено тело подростка 2005 года рождения», – уточняется в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка. Ведутся допросы родственников и представителей круга общения погибшего.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.