РИАМО - 13 окт. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между индивидуальным предпринимателем и ООО «Фениксмедиагрупп» с целью поддержания цен на торгах на поставку реактивов для биохимических исследований и на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В ходе торгов вышеуказанные участники отказались от конкурентной борьбы. Индивидуальный предприниматель и ООО «Фениксмедиагрупп» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к поддержанию начальная (максимальная) цена контракта», – уточняется в сообщении.

Подмосковное УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя и ООО «Фениксмедиагрупп» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», признается картелем и запрещается соглашение между субъектами-конкурентами, которые продают товары на одном товарном рынке, или между субъектами, которые покупают товары на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.