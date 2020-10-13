РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Уличное освещение в деревне Александровка подмосковного Красногорска восстановили по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил о перебоях в работе уличных фонарей на улице Колхозной и попросил исправить ситуацию.

«Администрация горокруга Красногорск рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге на улице Колхозной в деревне Александровка. Работы по восстановлению освещения выполнены», - сказал первый заместитель главы администрации горокруга Роман Комиссаров.

Он добавил также, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности в отношении нее относится к полномочиям органов местного самоуправления.