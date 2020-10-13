РИАМО - 13 окт. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в РФ стали вновь фиксировать рост популярности страховых продуктов от этой инфекции, пишет газета «Известия».

Страховые компании стали массово запускать продукты от Covid-19 весной. Весной они имели спрос, но летом с ослаблением карантинных мер интерес к данным полисам снизился.

«После пика в апреле-мае 2020 года повторный рост спроса на данные программы мы зафиксировали с августа 2020 года», — сказали в пресс-службе «Капитал Лайф Страхование Жизни».

С начала осени также отмечается рост популярности продукта, который гарантирует оплату лечения в случае возникновения осложнений после любой вакцинации, в том числе от коронавируса.

В «Сбербанк страховании» также ожидают дальнейший рост спроса на страховку, в которую включены выплаты при выявлении Covid-19 и пневмонии.

С весны, когда стали появляться продукты от коронавируса, продано больше 720 тысяч страховок, которые покрывали случаи заболевания Covid-19. Выплаты гражданам уже составили как минимум 300 миллионов рублей.​

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.