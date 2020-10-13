РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Мусор с контейнерной площадки на Первомайской улице в подмосковном Красногорске убрали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале о навалах мусора на контейнерной площадке возле дома №12 на улице Первомайской.

«Сотрудниками администрации горокруга Красногорск проведен осмотр контейнерной площадки по адресу: Красногорск, Первомайская улица, 12. Факт подтвердился, контейнерная площадка замусорена. Меры приняты, мусор на контейнерной площадке по данному адресу убран», - сказал первый заместитель главы администрации горокруга Роман Комиссаров.

Он отметил, что балансодержателем вышеуказанной контейнерной площадки является администрация округа.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - заключил Комиссаров.