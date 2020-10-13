РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Обочину дороги по Октябрьской улице в подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя очистили от мусора и опавшей листвы, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с обочины дороги на улице Октябрьской не убрали сметенные с проезжей части листву и мусор.

«Сотрудники администрации Красногорска осмотрели автомобильную дорогу на улице Октябрьской. Осмотр подтвердил наличие пыли, грязи и мусора на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены», - сказал замглавы администрации городского округа по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления. На территории Красногорска регулярные работы по очистке проезжей части автомобильной дороги на улице Октябрьской проводятся работниками подрядной организацией в соответствии с графиком выполнения работ с периодичностью, определенной муниципальным заданием.

«Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил Волосевич.