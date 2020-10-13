РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком на съезде с улицы Кирова на круговое движение в Подольске во вторник, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо в районе 10:00, на съезде с улицы Кирова на круговое движение Южного обхода (в сторону улицы 43 Армии - ред.) я увидел, что легковой автомобиль Volkswagen въехал в заднюю часть грузовой машины. Авария несильная. Но на тот момент на данном участке дороги движение было затруднено», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 11:00 на улице Кирова движение затруднено от съезда с улицы Маштакова до кругового движения в сторону Варшавского шоссе.