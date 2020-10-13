РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. На Восточном шоссе в Балашихе убрали несанкционированную свалку мусора по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи разместил на портале обращение, в котором сообщил об организации новой несанкционированной площадки для сбора мусора в 500 метрах от автодороги М-7 «Волга» по Восточному шоссе и попросил навести порядок. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Сотрудники РУАД №7 осмотрели автомобильную дорогу М-7 «Волга» - Черное (0 километр - 7,58 километра). Осмотр подтвердил наличие мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Он добавил, что на территории городского округа регулярные работы по очистке придорожной полосы указанной автодороги работниками МБУ проводятся согласно графику выполнения работ.

Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки. Благодарим за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил Марисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.