РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Власти Подольска обратились в «Мосавтодор» по вопросу скорейшего восстановления освещения на двух региональных дорогах на территории округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Администрацией городского округа Подольск направлено обращение ГБУ МО «Мосавтодор» и в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для срочного принятия мер по восстановлению освещения улицы Индустриальной и Симферопольского шоссе. Объекты наружного освещения, расположенные вдоль региональных дорог, находятся в ведении ГБУ МО «Мосавтодор» на основании распоряжения правительства Московской области и министерства имущественных отношений Московской области», - говорится в сообщении.

Для скорейшего восстановления освещения на указанных региональных дорогах и недопущения на них аварийных ситуаций администрация округа обратилась в ОГИБДД УМВД России по Подольску для принятия мер административного воздействия в отношении балансодержателя объектов наружного освещения.