РИАМО - 13 окт. За прошедшие сутки в столице выявили 4618 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким показателем с середины мая, сообщает оперативный штаб Москвы.

Количество случаев инфицирования в городе за минувшую неделю на 31% больше, чем за предыдущую.

«10,8% среди заболевших - дети, 44,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,9% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все пациенты и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

Кроме того, за сутки госпитализировали 1 258 пациентов с Covid-19. За последнюю неделю забрали в больницы с инфекцией на 16,7% больше, чем в предыдущую.

Москвичи из группы риска по заражению коронавирусом должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.