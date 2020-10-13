РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 окт. Новый кухонный гарнитур для класса трудов для девочек получила школа №25 имени И.А. Копылова во Фрянове подмосковного Щелкова, кухня появилась в школе благодаря реализации партийного проекта «Новая школа», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

Секретарь первичного отделения Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин и заместитель руководителя Щелковского отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов собрали кухонный гарнитур, подготовив его к использованию.

«По поручению депутата Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Ирины Слуцкой и при помощи генерального директора компании ООО «Симпл-М» Александра Яковлева смогли организовать место для проведения уроков труда для девочек, во время которых они разбирают различные способы приготовления блюд и узнают больше об их содержании», - сказал Малинин.

На данный момент школа №25 работает в обычном режиме с усиленными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.