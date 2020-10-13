РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 окт. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова поздравила с 80-летним юбилеем бывшего каменщика одной из самых крупных строительных организаций округа «Союз» Виктора Ларионова.

«Каждое утро Виктор Петрович Ларионов делает зарядку, любит уезжать на дачу, выращивает овощи и ягоды, ходит в лес. А в день рождения получил больше 50 звонков с поздравлениями от родных и близких. А мне было приятно поздравить его с 80-летним юбилеем. Подарки, цветы, поздравления. От себя лично и от губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Виктор Петрович больше 50 лет проработал каменщиком в «Союзе». Он участвовал в благоустройстве сквера Победы и площади Дмитрия Донского в Дзержинском.