РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Приезжего из Тамбовской области задержали в подмосковном Красногорске за кражу электросамоката из пункта проката, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

Представитель компании по прокату самокатов заявил в дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск, что с одной из станций проката на Строительном проезде неизвестный похитил электросамокат. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 50-летний уроженец Тамбовской области. По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.