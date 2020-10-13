РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Рабочие наполнили песочницу на детской площадке у дома №3 на улице Поликахина в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона написал на портал жалобу на отсутствие песка в песочнице на детской площадке.

«Рассмотрев обращение по вопросу отсутствия песка в песочнице по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Поликахина, 3 сообщаем, что 12 октября проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по наполнению детской песочницы песком проведены», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.