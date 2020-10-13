РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. В Домодедове 22 октября проведут бизнес-завтрак на тему «Маркетинг и развитие бизнеса», сообщается на официальной странице Торгово-промышленной палаты округа в соцсети «ВКонтакте».

«22 октября в 9:00 приглашаем в ресторан «Чайхана» на бизнес-завтрак «Маркетинг и развитие бизнеса», - говорится в сообщении.

Участникам бизнес-завтрака расскажут про маркетинг с небольшим бюджетом, посткоронавирусный маркетинг, оценку компетентности и эффективности работы специалистов в сфере маркетинга и рекламы, поиск клиентов, а также рассмотрят другие темы.

Спикерами выступят маркетолог Юлия Шпакова, основатель цветочного бизнеса Татьяна Нефедова и совладелец сети салонов красоты Александр Пашков.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://tppdmd.timepad.ru/event/1445794/ или по телефону: +7(916)950-02-88. Адрес проведения мероприятия: Ресторан «Чайхана», улица Гагарина, дом №37, ТЦ «Форус», 2 этаж.