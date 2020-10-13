РИАМО - 13 окт. За последние сутки в столице выявили 4618 новых случаев Covid-19, за все время пандемии в городе выявили 339 431 случай коронавируса, сообщает московский оперштаб.

За последние сутки в столице также умерли 58 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за сутки столичные медики вылечили 1750 человек от Covid-19. Таким образом, число выздоровевших после Covid-19 увеличилось до 264 500 человек.

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки в стране скончались 244 человека с подтвержденным Covid-19. Полностью выздоровели 7550 человек.

В Москве наблюдается рост распространения коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений: москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.