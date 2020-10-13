РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Жители подмосковного Красногорска могут побывать на Покровском православном фестивале искусств 18 октября, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Покровский православный фестиваль искусств состоится 18 октября во Дворце культуры «Подмосковье», - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля будут представлены выставка мозаичного искусства «Музыка камней», фотовыставка «Храмы России», выставка художественных работ муниципального центра духовной культуры и воскресных школ Красногорска, концерт «Симфоническая музыка Чайковского».

Начало в 13:00. Вход по пригласительным билетам. По поводу их получения можно обратиться в информационный центр ДК «Подмосковье»: 8(495)563-89-17.