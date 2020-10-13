РИАМО - 13 окт. Капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке Москвы завершат до конца текущего года, в ходе ремонта специалисты восстановят все несущие конструкции моста, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ведется замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, гидроизоляция проезжей части и тротуаров. Проектом предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, системы водоотведения, деформационных швов, лестничных сходов, чугунных ограждений и всех опор освещения», - сказал Бирюков.

Первый этап ремонта завершили еще в начале августа. Тогда работы проходили с перекрытием трех крайних полос движения и тротуара в сторону улицы Гастелло. На сегодняшний день этот участок открыт для транспорта и пешеходов.

Сейчас работы ведутся на трех крайних полосах движения и тротуаре в сторону улицы Большая Семеновская. Ремонт в рамках второго этапа почти завершен. Уже через неделю этот участок будет открыт для транспорта и пешеходов. После этого начнутся работы на двух средних полосах.

Электрозаводский мост через реку Яузу построили в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.