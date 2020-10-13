РИАМО - 13 окт. За первые девять месяцев этого года инвесторы построили на территории новой Москвы четыре детских сада, еще одно дошкольное учреждение достроили в Щербинке за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса столицы.

«Также за счет инвесторов в ЖК «Новое Бутово» введена пристроенная к жилому дому №15 поликлиника на 140 посещений в смену», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Новая школа, расположенная в жилом комплексе «Саларьево Парк», обеспечила 1150 учебных мест.

При этом до конца этого месяце в деревне Рассказовка достроят еще один детсад, возводимый на деньги инвесторов.

Текущий год может стать рекордным по вводу социальных объектов в Троицком и Новомосковском округах. За восемь лет там построили свыше 80 соцобъектов.