РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. В городском округе Мытищи сотрудники управления потребительского рынка и услуг проверили продуктовые магазины на предмет соблюдения всех необходимых санитарных мер в период пандемии, сообщается на сайте администрации горокруга.

Кассиры в масках, наличие при входе санитайзеров и соблюдение покупателями необходимой дистанции – это основные требования, которые нужно соблюдать. В рамках рейда проверили два продуктовых супермаркета. Первый из них – «Авоська» по улице Юбилейной, 42Г.

«У нас проводятся такие рейды на регулярной основе. В своей работе мы используем мобильное приложение, в котором фиксируем соблюдение масочного режима в магазинах и осуществляем мониторинг цен. Здесь необходимые меры соблюдены в полном объеме», – сказал начальник отдела организации и развития потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета Денис Зернов.

Второй адрес проверки – супермаркет «Лента», который расположен на улице 1-я Пролетарской. Здесь также соблюдены все необходимые мероприятия по безопасности: организована выдача бесплатных масок для покупателей, установлены санитайзеры для обработки рук, защитные экраны.

«Покупатель без средств защиты не обслуживается, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, всем сотрудникам при входе на работу измеряют температуру, ведется журнал выдачи средств индивидуальной защиты, если это защитная маска, которая меняется каждые 2 часа, если это респиратор – выдается на один день», – отмечается в сообщении.