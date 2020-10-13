РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. В городском округе Мытищи 29 октября пройдет осенняя акция по сбору макулатуры, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Количество собранной макулатуры переводят в эко-баллы. На выигрышные баллы округ получает саженцы деревьев, которые высаживают на территории Мытищ.

«Для нас традиционная акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» - это еще и соревнование, поэтому и называем ее экомарафоном. Недавно посадили саженцы жасмина у нового корпуса школ №№6 и 32, а также в лицее №34. Это же здорово! Мы и в этот раз хотим побороться и победить!» - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что областное правительство награждает самых активных жителей ценными подарками и присваивает им звание «Эко-герой». Главное мероприятие состоится 29 октября на площади у ДК «Яуза» (улица Мира, дом 2А) с 13:00 до 15:00.

«Вторичной переработке подлежат: газеты, книги, журналы, бумага, архивы, документы, предполагающие конфиденциальное уничтожение, картон/гофрокартон», - отметил глава.

Он уточнил, что по просьбе жителей округа контрольным управлением администрации Мытищ и территориальными управлениями организованы пункты сбора макулатуры.

С 19 по 28 октября по будням с 9:00 до 16:00. Пункты сбора: село Марфино, улица Зеленая, строение 10, ТУ «Федоскино»; поселок Пироговский, улица Сазонова, дом 5, ТУ «Пироговский»; поселок Поведники, улица Ветеранов, строение 2, ТК «Мытищинское».

«Уважаемые мытищинцы! Присоединяйтесь к нашей команде и становитесь эко-героями! Больше макулатуры - больше баллов - больше саженцев», - добавил Азаров.