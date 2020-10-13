РИАМО - 13 окт. В столице до конца этого года отменили проведение всех плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эта мера призвана снизить административное давление на бизнес, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости по Москве.

«В среднем в год инспекторы проводят около 150 таких проверок. В этом году в период временных ограничений было принято решение отменить все плановые проверки до конца года. Сегодня из плана проверок исключены более 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также он отметил, что до конца текущего года не будут проводить внеплановые проверки в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений. Исключение составляют внеплановые проверки, проведение которых согласовано с органами прокуратуры, а также основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Тем не менее, будет продолжен контроль за использованием объектов недвижимости. Продолжат выявлять нарушения без взаимодействия с пользователем или собственником.

С апреля по октябрь 2020 года во время таких проверок выявили больше 3 тысяч нарушений, из них более 30% уже устранены.