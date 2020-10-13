РИАМО - 13 окт. В столице до конца этого года отменили проведение всех плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эта мера призвана снизить административное давление на бизнес, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости по Москве.
Также он отметил, что до конца текущего года не будут проводить внеплановые проверки в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений. Исключение составляют внеплановые проверки, проведение которых согласовано с органами прокуратуры, а также основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций.
Тем не менее, будет продолжен контроль за использованием объектов недвижимости. Продолжат выявлять нарушения без взаимодействия с пользователем или собственником.
С апреля по октябрь 2020 года во время таких проверок выявили больше 3 тысяч нарушений, из них более 30% уже устранены.
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