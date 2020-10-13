РИАМО - 13 окт. За последние сутки в Москве от коронавируса вылечили еще 1750 человек, количество выздоровевших продолжает расти, сообщает столичный оперштаб.
Также за сутки скончались 58 человек с коронавирусом.
В конце сентября в Москве наблюдается рост распространения инфекции. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.
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Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.
- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.
- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.
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