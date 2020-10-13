РИАМО - 13 окт. В столице 15 октября состоится онлайн-презентация Киберспортивной школьной лиги, организованной московским центром «Патриот.Спорт», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Киберспортивная платформа для проведения игр позволит собирать всех участников на одном ресурсе, следить за статистикой проведенных матчей, личным рейтингом пользователя и суммарным временем, которое участник проводит за компьютером, игровой консолью или смартфоном.

«В этом учебном году все турниры Московского центра «Патриот.Спорт» будут проходить под началом единой школьной лиги. Для нее была создана специальная автоматизированная платформа, которая сделает участие в онлайн-чемпионатах намного удобнее. На портале будут доступны рейтинги игроков и команд: пользователи смогут в режиме онлайн следить за турнирными таблицами», - сказал директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В этом сезоне киберспортивная школьная лига планирует провести ряд турниров: «Осенний кубок», «Новогодние соревнования», «Весенний кубок», «Киберкадеты» и «Летний кубок». Школьники и их учителя будут соревноваться в Dota 2, League of Legends, Hearthstone, FIFA, World of Tanks и других дисциплинах. Трансляции пройдут при участии профессиональных комментаторов.

В прошлом сезоне прошло девять мероприятий, в том числе турниры в рамках форума «Город образования», «Киберкадеты», соревнование по танцевальному симулятору Just Dance, серия мини-чемпионатов «Каникулы в Сети» и другие.​