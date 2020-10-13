РИАМО - 13 окт. Поступления в бюджет столицы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 773 миллиарда рублей за последние девять месяцев, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе-сентябре 2020 года в бюджет Москвы поступило один триллион 616 миллиардов рублей налоговых доходов, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 97,8%. При этом поступления НДФЛ опережают показатели аналогичного периода третий месяц подряд», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, такие показатели означают, что в условиях кризиса предприятия мегаполиса смогли сохранить штат работников и их зарплаты.

Поступления НДФЛ от тех, кто самостоятельно перечисляет налоги, выросли на 13,3% — до 54 миллиардов рублей. К этой категории относятся нотариусы, адвокаты, охранники, граждане, получившие доход от сдачи имущества в аренду, выигрыш в лотерею либо на тотализаторе.

Руководитель департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что отраслевая структура поступлений НДФЛ в бюджет Москвы по итогам января-сентября 2020 года демонстрирует увеличение платежей по данному налогу в большинстве сфер экономики города.

«На 13,9% выросли поступления от организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и связи, на 2,3% — торговли, на 0,8% — предприятий обрабатывающей промышленности. Данные отрасли являются драйверами восстановительного роста экономики города, их налоговые и неналоговые платежи в бюджет Москвы последовательно возрастают», - сказала Зяббарова.

Поступления по налогу на прибыль еще не достигли уровня прошлого года. Так, на 1 октября в столичный бюджет поступило только 599 миллиардов рублей. Это на 10,3% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

По данным руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова, по упрощенной системе налогообложения за девять месяцев поступило 78,6 миллиарда рублей. Темп роста составил 93,5% к январю-сентябрю 2019 года. Транспортный налог поступил в размере 10 миллиардов рублей, темп роста – 97,9%.

Кроме того, в Москве продолжит действовать ряд программ антикризисной поддержки для предприятий. ​