РИАМО - 13 окт. Центр занятости населения «Моя работа» запустил проект, направленный на трудоустройство молодых специалистов, которые только окончили вуз или колледж, – «Первая работа», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одна из задач центра занятости населения «Моя работа» — это помощь в поиске работы молодым специалистам, впервые вышедшим на рынок труда. С начала года центр занятости трудоустроил порядка 1,2 тысячи выпускников. В первую очередь центр занимается трудоустройством молодых специалистов на квотируемые рабочие места», - сказал директор центра занятости «Моя работа» Роман Шкут.

По новому проекту в ближайшее время планируют трудоустроить еще три тысячи выпускников. Более 300 компаний присоединилось к проекту «Первая работа». Они предлагают вакансии по 30 направлениям с зарплатой от 30 тысяч рублей.

В соответствии с законом Москвы «О квотировании рабочих мест», организации с численностью работников более 100 человек обязаны принимать на работу 2% кандидатов из числа молодежи.

В настоящее время в правительстве столицы более трех тысяч рабочих мест, предназначенных для молодых людей, которые еще не успели поработать по специальности.

Перед презентацией выпускника работодателю, специалисты центра занятости проводят тестирование, определяя компетенции и навыки кандидата.

Молодому специалисту помогут грамотно составить резюме, научат самопрезентации и подготовят к прохождению собеседования. После чего кандидата предлагают работодателям из базы. Специалисты центра занятости будут сопровождать соискателя на всех этапах поиска работы и трудоустройства.

Основная цель проекта «Первая работа» — создать площадку для эффективного взаимодействия молодых специалистов и работодателей. Предприятия смогут получить перспективного сотрудника с наиболее подходящими компетенциями и навыками, а для молодежи это уникальная возможность воспользоваться помощью государства при первом трудоустройстве.

Для того чтобы принять участие в проекте, кандидатам необходимо заполнить заявку или создать резюме и отправить его на почту: firstjob@social.mos.ru. После обработки заявки специалист центра занятости свяжется с кандидатом для консультации и дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, любой студент или выпускник может обратиться за консультацией карьерного эксперта, не участвуя в проекте, а просто оставив заявку на mos.ru или придя лично во флагманский центр занятости «Моя работа», расположенный по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. ​