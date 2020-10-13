РИАМО - 13 окт. Теплоход «Бородино», получивший пробоину в Луховицах, планируют отправить на ремонт в порт Коломны во вторник, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Течь из пробоины остановлена. На днище теплохода натянут резиновый «пластырь» с помощью 4 судов из порта «Коломна». Проводится откачка воды.

«По состоянию на 12.10.2020 продолжается откачка воды, которая будет продолжена в круглосуточном режиме. После установки места повреждения, будет произведен его ремонт по временной схеме путем установки цементной заделки», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы отправить судно на ремонт необходимо получение разрешительных документов от Московского филиала «Российского Речного Регистра» и службы портового контроля ФГБУ «Канал им. Москвы».

«Данная ситуация находится на контроле прокуратуры, проводятся следственные мероприятия», - заключается в сообщении.

Теплоход встал с пробоиной утром 11 октября рядом с поселком Белоомут на 798 километре реки Ока. Судно следовало по маршруту Москва-Муром. С борта из-за происшествия эвакуировали 89 пассажиров, также на борту находился 41 член экипажа. Пассажиры на трех автобусах были направлены в столицу. Пострадавших нет.