РИАМО - 13 окт. Почетный статус «московский врач» получили 212 специалистов, среди которых урологи, хирурги, педиатры, неонатологи, сотрудники скорой помощи и психиатры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данный статус присваивается медицинским работникам с 2017 года. За все годы его получили 1,2 тысячи врачей 28 профилей.

«Участвовать в проекте «Московский врач» очень престижно. Все столичные медицинские работники знают, насколько непроста процедура прохождения, какие сложные конкурсные отборы, задания, да и достаточно волнительный процесс в целом. Я давно мечтал поучаствовать, и наконец моя мечта сбылась», - сказал врач скорой медицинской помощи подстанции №9 станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Тамерлан Бизиков.

В этом году среди получивших статус «московский врач» больше всего врачей скорой помощи, неврологов и анестезиологов-реаниматологов.

Чтобы получить статус «московский врач», нужно сдать экзамен. Оценивать знания будет независимая экспертная комиссия. Медики решают ситуационные задачи, практические задания и проходят тест по специальности, состоящий из нескольких тысяч вопросов.

«Московский врач» — гордое звание и высокая ответственность. Постоянное совершенствование профессиональных навыков — характеристика настоящего московского врача, и отмечу, что это не просто труд, это любимое дело, которое приносит радость. Навыки нужны нам, чтобы лучше помогать людям, делать их здоровыми и счастливыми», - сказал акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением городской клинической больницы №52 Николай Шевченко.

Основная задача присвоения статуса «московский врач» — поощрение тех, кто стремится расширить профессиональный кругозор и повысить уровень компетенции.

Специалист со статусом «московский врач» получает ежемесячную надбавку 15 тысяч рублей. Если он работает по нескольким специальностям и получил по ним статус, то надбавку ему будут начислять по каждой из них.

Кроме того, специалисты, у которых есть данный статус, могут автоматически получить квалификационную категорию в соответствии со стажем работы по специальности. Для этого необходимо предоставить в аттестационную комиссию свидетельство о наличии статуса, а также установленные документы о трудовой и профессиональной деятельности. Категория присваивается без прохождения аттестационного экзамена.