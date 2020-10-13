РИАМО - 13 окт. Минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой отечественной войны уничтожили после обнаружения в подмосковном Наро-Фоминске, аналогичный боеприпас уничтожен также в Рузском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминск <...> поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Наро-Фоминск, улица Огородная <...> и артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: городской округ Наро-Фоминск, деревня Жихарево, СНТ «Сплав-2». <...> Боеприпасы изъяты и уничтожены», - говорится в сообщении.

Также поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории СНТ «Румянцево» в Рузском городском округе.

«Боеприпас изъят и уничтожен силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ «Мособлпожспас», - заключается в сообщении.​